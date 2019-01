Ko obleke spregovorijo: Nisem sramežljiva, le všeč mi nisi

Letošnji pariški teden mode se je začel 15. januarja s predstavitvijo moške modne kolekcije, od 21. januarja pa so modno stezo 'zavzele' manekenke, ki so nosile modna oblačila, s katerimi so predstavile visoko modo. Pozornost je pritegnila zanimiva, barvita in večplastna kolekcija modnega dua Viktor & Rolf, ki je s pomenljivimi in zabavnimi napisi na oblekah izrazil močna stališča, kot so Nisem sramežljiva, le všeč mi nisi; Se opravičujem za zamudo, nisem želela priti; Želim si boljši svet; Zaupaj mi, lažnivka sem; Bodi zlobna; Naj ti bo mar; Brez fotografij, prosim in druga.