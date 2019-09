Ko se narava igra: gobarka našla 'dvonadstropna' jurčka

Gobarska sezona se je že dobro začela, vremenske razmere za iskanje naravnega zaklada po naših gozdovih pa so ravno pravšnje. A za gobe, pravijo, je treba imeti "oko". In gospa Lucija Vrabič Dežman ga očitno ima. V nedeljo popoldne je namreč v hribih nad Tržičem našla "nadstropna" jurčka.

Kot lahko vidimo iz fotografij, ki nam jih je poslal Jože Dežman, je na večjem jurčku zrastel manjši. Zanimivo pa je, da so mimo teh posebnih gobanov tisti dan verjetno hodili številni gobarji, saj ju je našla le nekaj metrov od ceste, kjer so ta dan parkirali številni, ki so se podali na lov za gobami. A ta par jurčkov so očitno, kljub njihovi posebnosti, zgrešili.