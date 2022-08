Ko se splet pošali na račun Shakire, ki ji grozi zapor

Kljub temu, da se kolumbijska pevka Shakira sooča z vse prej kot zabavno situacijo, so se uporabniki družbenih omrežij ob novici, da glasbenici zaradi suma utaje davkov grozi daljša zaporna kazen, pošteno pošalili na njen račun. Spomnimo, špansko tožilstvo bo za kolumbijsko pevko zahtevalo osem let zaporne kazni zaradi domnevne utaje davkov v skupni vrednosti 14,5 milijona evrov v obdobju med letoma 2012 in 2014.

"Poslati Shakiro v zapor in to v času svetovnega prvenstva je zločin," je zapisal eden izmed uporabnikov na Twitterju in se s tem navezal na glasbene uspešnice, ki jih je v času nogometnega praznika s svetom delila Shakira. Svetovno prvenstvo v ženskem nogometu se je namreč odvijalo ravno v času, ko so tuji mediji pričeli s pisanjem o domnevnih zločinih Kolumbijke.

Kako Shakiro rešiti iz zapora?

Resne obtožbe zoper Shakiro uporabnikov družbenih omrežij očitno niso preveč zmotile. Še več, vsi oziroma velika večina so se postavili na njeno stran in že pričeli s sestavljanjem načrta za pobeg.

"Jaz, medtem ko svojim kolegom razlagam, kako bomo Shakiro rešili z zapora."