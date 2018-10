Ko zaradi igranja videoiger postaneš milijonar

Po pisanju revije Forbes, se je leta 2016 v e-šport nateklo več kot 400 milijonov evrov, leto kasneje je številka poskočila na 560 milijon evrov, poleti pa so napovedali, da bo številka najbrž presegla 800 milijonov evrov – torej, bo naslednje leto številka verjetno že presegla milijardo evrov? Glede na eksponentno rast, ki jo dosega v zadnjih letih, mnogi tako že čakajo, da se to zgodi že v prihajajočem letu.

Ena od najbolj priljubljenih iger – League of Legends (LoL), igra tipa MOBA (večigralska spletna bojevalna arena), ki jo je za Microsoft Windows razvil studio Riot Games, je po pisanju tujih medijev bolj priljubljena kot finale NBA v ZDA. Največ denarja v e-šport prispevajo pokrovitelji (Forbes je zapisal, da je to kar 40 odstotkov), potem so tukaj oglaševalci ter zakup pravic za prenašanje tekmovanja – trenutno sta največja YouTube ter Twitch. Nikakor ne gre zanemariti tudi gledalcev, ki želijo velika tekmovanja spremljati v živo ter denar od trgovcev, ki na prizorišču zakupijo stojnice za prodajo svojih izdelkov.

GewdGame, slovenska spletna platforma, ki tekmovalnim igralcem priljubljenih video iger (trenutno League of Legends, Dota 2 in Counter-Strike: Global Offensive) omogoča, da zgradijo zmagovalno ekipo in stopijo na pot profesionalnega e-športnika, so se odločili, da bodo pomagali slovenskim igralcem in skupinam, da bodo lažje stopili na pot tekmovalnega igranja, del pomoči bo namenjen tudi iskanju pokroviteljev, kajti ta del je v Sloveniji še vedno v povojih: "Slovenski pokrovitelji še niso dojeli, kakšen doseg ima ta šport tudi v Sloveniji ..."