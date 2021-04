Kočija iz filmov o Sissi leta 2023 na ogled v avstrijskem Bad Ischlu

Kočija je bila na spletni dražbi avkcijske hiše Dorotheum Salzburg prodana za dobrih 106 tisoč evrov. Pred četrtkovo dražbo je bila sicer ocenjena med pet in sedem tisoč evri.

Poleg tega naj bi bila po pisanju agencije kočija na razpolago za praznovanja, kot so poroke, obletnice in podobno. "Verjamemo, da bomo s tem koščkom filmske zgodovine našli mesto v vseh turističnih vodnikih in potopisih. Fotografije s takšnimi motivi se po svetu širijo tudi prek družbenih omrežij, kot je Instagram," sta povedala podjetnika Herbert Ackerl in Josef Öhlinger.