Koga vse je razveselil 'Debelinko'?

Prebivalce Španije je letos znova osrečeval El Gordo oziroma Debelinko. Zneski tradicionalne predbožične loterije so osrečili dobitnike po skoraj vsej državi, skupaj pa so razdelili skoraj 2,4 milijarde evrov, kar glede na skupno vsoto to loterijo uvršča med največje na svetu. Posamične nagrade so manjše in se razdelijo med več dobitnikov.