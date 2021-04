Zakaj iz salona nemškega frizerja izstopite z urejeno pričesko in sveže izvaljenim jajcem? Ker frizerju tam družbo dela njegova ljubljenka, pritlikava kokoš Else. Stranke so navdušene, prav tako pa njen lastnik. S ponosom pripoveduje o Elsinem vzornem vedenju v salonu, saj kokoš največ časa presedi kar na radijskem sprejemniku in uživa ob poslušanju pesmi kralja rock and rolla, Elvisa Presleyja.

