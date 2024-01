Koledniki na obisku

Konec decembra so mesta in vasi, kot se spodobi, polni svetlobe in glasbe. A če danes za to poskrbijo žarnice in zvočniki, so si včasih ljudje pomagali sami. V Ribnem na Gorenjskem so obudili star običaj koledovanja, ko so ljudje v spremstvu svetih treh kraljev obiskovali hiše in prinašali dobro voljo. Ker ni treba, da si operni pevec, da zapoješ, niti ni treba biti filmski zvezdnik, da ljudi zabavaš. Čisto dovolj je dobro srce in to, da imaš rad svoje bližnje.