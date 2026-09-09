Koliko danes stane poroka v Sloveniji? Pri nekaterih račun hitro preseže 40.000 evrov

Kako torej sestaviti poroko, ki bo videti dovršeno, ne da bi za vsako stvar plačali najvišjo ceno? Tudi temu bo namenjen Poročni EXPO 2026 , ki bo potekal 3. oktobra v Grand Hotelu Union v Ljubljani . Obiskovalce čakajo tudi brezplačne vstopnice , vendar je njihovo število omejeno, zato si jih je priporočljivo zagotoviti pravočasno tukaj .

Pri poroki se stroški hitro nabirajo. Med večjimi so običajno lokacija in pogostitev, pomemben del predstavljajo tudi fotografija in video, glasba, cvetje in dekoracija, poročna obleka ter številne druge storitve. Ko seštejemo še prstane, ličenje in pričesko, torto, tiskovine, prevoz, nastanitev in druge podrobnosti, lahko končni znesek hitro postane precej višji od začetnih pričakovanj.

Premium poroka je lahko predvsem stvar izbire in pozornosti do detajlov.

Za nekatere pare bo najpomembnejša sanjska lokacija. Drugi bodo več namenili fotografiji in videu, ker želijo kakovostne spomine, ki bodo ostali tudi po poročnem dnevu. Tretji bodo največ pozornosti namenili kulinariki, glasbi, cvetju ali dekoraciji. Mnogi pari se tako v procsu organizacije poroke odločijo za obisk poročnih sejmov, kjer lahko zvrhan nabor ponudbe še oteži odločitev in povzroči zmedo.

Prav zato Poročni EXPO 2026 nekoliko odstopa od klasičnih poročnih sejmov.

Dogodek je zasnovan kot kuriran izbor preverjenih ponudnikov iz različnih segmentov poročne industrije. Namesto nepregledne množice razstavljavcev je poudarek na ponudnikih, katerih delo, stil in kakovost lahko pari spoznajo na enem mestu.

To pomeni, da lahko pari primerjajo različne možnosti med skrbno izbranimi najboljšimi slovenskimi ponudniki in poiščejo tiste, ki ustrezajo njihovim željam, pričakovanjem in budgetu.