Koliko danes stane poroka v Sloveniji? Pri nekaterih račun hitro preseže 40.000 evrov

Kako torej sestaviti poroko, ki bo videti dovršeno, ne da bi za vsako stvar plačali najvišjo ceno? Tudi temu bo namenjen Poročni EXPO 2026, ki bo potekal 3. oktobra v Grand Hotelu Union v Ljubljani. Obiskovalce čakajo tudi brezplačne vstopnice, vendar je njihovo število omejeno, zato si jih je priporočljivo zagotoviti pravočasno tukaj.
Od lokacije do zadnje podrobnosti
Pri poroki se stroški hitro nabirajo. Med večjimi so običajno lokacija in pogostitev, pomemben del predstavljajo tudi fotografija in video, glasba, cvetje in dekoracija, poročna obleka ter številne druge storitve. Ko seštejemo še prstane, ličenje in pričesko, torto, tiskovine, prevoz, nastanitev in druge podrobnosti, lahko končni znesek hitro postane precej višji od začetnih pričakovanj.
Kaj sploh pomeni premium poroka?
Premium poroka je lahko predvsem stvar izbire in pozornosti do detajlov.
Za nekatere pare bo najpomembnejša sanjska lokacija. Drugi bodo več namenili fotografiji in videu, ker želijo kakovostne spomine, ki bodo ostali tudi po poročnem dnevu. Tretji bodo največ pozornosti namenili kulinariki, glasbi, cvetju ali dekoraciji. Mnogi pari se tako v procsu organizacije poroke odločijo za obisk poročnih sejmov, kjer lahko zvrhan nabor ponudbe še oteži odločitev in povzroči zmedo.
Prav zato Poročni EXPO 2026 nekoliko odstopa od klasičnih poročnih sejmov.
Dogodek je zasnovan kot kuriran izbor preverjenih ponudnikov iz različnih segmentov poročne industrije. Namesto nepregledne množice razstavljavcev je poudarek na ponudnikih, katerih delo, stil in kakovost lahko pari spoznajo na enem mestu.
To pomeni, da lahko pari primerjajo različne možnosti med skrbno izbranimi najboljšimi slovenskimi ponudniki in poiščejo tiste, ki ustrezajo njihovim željam, pričakovanjem in budgetu.
Na sejmu tudi posebne ponudbe in program
Obiskovalci bodo lahko ponudnike spoznali v živo, poleg tega pa jih bodo čakale tudi posebne ponudbe in ugodnosti posameznih razstavljavcev. Namen dogodka ni zgolj iskanje najcenejše ponudbe, temveč predvsem možnost, da pari na enem mestu dobijo navdih, informacije in boljši občutek za to, kaj je danes na voljo.
Obiskovalce čakajo tudi modne revije, prikazi poročnih pričesk, DJ, degustacije, plesne vsebine, darila in nagradne igre.
Za pare, ki šele začenjajo načrtovati poroko, je lahko obisk dober način, da na enem mestu dobijo občutek, kakšne so njihove možnosti – in predvsem, kaj jim je pri poroki zares pomembno.
Kajti pri poroki ni nujno vprašanje, koliko denarja lahko porabite.
Pravo vprašanje je, katere stvari so vam vredne največ.
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