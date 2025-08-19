Koliko tisoč jajc so razbili za pripravo gigantske omlete?

Parada v čast kokošjim jajcem ali kaj se zgodi, ko mesto zasede združenje vitezov orjaške omlete. V Belgiji namreč že 29. leto zapored na tisoče lačnih ust meščanov in turistov komaj čaka, da chefi začno razbijati jajca. Kar 10 tisoč jih porabijo za pripravo orjaške omlete in seveda so tudi vsi pripomočki za pripravo prav takšni kot jed, zelo zelo veliki.