Kolumbijec bo doktoriral pri 104 letih

Izgubljeni čas se nikoli ne vrne, zato je treba vsak trenutek nujno izkoristiti za učenje, verjame 104-letni Kolumbijec, ki bo pri častitljivi starosti doktoriral na univerzi v angleškem Manchestru. Z oddajo disertacije je dokazal, da predstavlja poosebljenje vztrajnosti in predanosti, so ponosni njegovi sorodniki. Raziskoval je vodno energijo in sestavil formulo za natančni izračun optimalnega izkoristka rečnih voda. Doktorsko disertacijo bo zagovarjal takoj, ko bodo 'padle' omejitve potovanj zaradi pandemije.