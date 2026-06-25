Končno tudi v slovenščini: knjiga, o kateri govori vsa Evropa

Osebnih zgodb, ki v temelju pretresejo javnost in sprožijo buren odziv, ni zelo veliko. Zato je toliko bolj dragoceno, če lahko o kateri od njih beremo. Svojo diabolično in skoraj neverjetno preizkušnjo, ki se dogajala pred nedavnim, je v knjigi opisala Gisèle Pelicot – ženska, ki je svojo veliko bolečino delila s svetom, da bi pomagala zlorabljenim ženskam, po odmevnem sodnem procesu v Franciji, v katerem se je odrekla anonimnosti, pa je postala tudi simbol boja proti spolnemu nasilju.
Francozinjo Gisèle je njen mož več let omamljal in prodajal drugim moškim. Prestala je pekel, a zbrala dovolj moči, da je postavila sram na svoje mesto. Knjiga Živim naprej je prvi zapis vsega, kar je doživela, v prvi osebi ednine. V njej avtorica razkriva ozadje dolgoletne zlorabe, govori o izdaji, ki jo je doživela v lastnem domu, ter o izjemni notranji moči, s katero je znova sestavila svoje življenje. Knjiga tako ni le pričevanje o trpljenju, ampak tudi zgodba o pogumu in dostojanstvu, ki odpira pomembna vprašanja o družbi, odgovornosti ter zmožnosti posameznika, da tudi v najtežjih okoliščinah najde pot naprej.
Knjiga Gisèle Pelicot, ki odločno sporoča, da se morajo sramovati storilci, ne pa žrtve, ter avtoričina neomajna drža sta spodbudili razprave daleč onkraj meja Francije in opogumila številne, da spregovorijo. Njena pretresljiva, a navdihujoča zgodba je tudi izjemno poletno branje, ki vas bo posrkalo vase, vas ganilo in vam še dolgo ostalo v mislih.
Če pa vas Gisèlina zgodba ne nagovori povsem, v ponudbi Mladinske knjige najdete mnoge druge sveže naslove, ki bodo vsak na svoj način popestrili vaše poletne počitnice. Če iščete knjige, ki vas bodo nasmejale, sezite po naslovih Moji prijatelji, Vsi pod eno streho ali Kako so Švedi uresničili sanje, če imate radi resnične zgodbe, ki navdihujejo, izberite biografije in zgodbe Pogačar: Neustavljiv, Zaljubljena v življenje ali Tako zelo vas imam rada, za ženske, ki veste, kdo ste, so tu knjige Vse tja do reke, Pokončna ali En ščepec ljubezni, če želite knjigo prebrati v enem dihu, pa se odločite za Skrivnost vseh skrivnosti, Srce na dlani ali Skrivna zgodovina. Tu so tudi knjige, ki jih mladi preberejo na mah, na primer Hormoni in demoni, Feniksov red ali Krute zaobljube, takšne, ki vas prisilijo, da drugače gledate na svet, kot so Jej, moli, ljubi, Psihologija denarja ali Kako deluje fašizem, na voljo pa so še mnoge druge odlične zgodbe.
Z akcijo 2+1 gratis smo poskrbeli tudi za poletju primerno vročo ponudbo, kjer vam ob nakupu 3 uspešnic iz našega seznama najcenejšo podarimo.
Odličnih knjižnih zgodb je na voljo zares veliko – preostane vam le še, da poiščete tiste, ki bodo vaše poletje obarvale po vašem okusu.
Naročnik oglasa je Mladinska knjiga Založba.