Končno tudi v slovenščini: knjiga, o kateri govori vsa Evropa

Osebnih zgodb, ki v temelju pretresejo javnost in sprožijo buren odziv, ni zelo veliko. Zato je toliko bolj dragoceno, če lahko o kateri od njih beremo. Svojo diabolično in skoraj neverjetno preizkušnjo, ki se dogajala pred nedavnim, je v knjigi opisala Gisèle Pelicot – ženska, ki je svojo veliko bolečino delila s svetom, da bi pomagala zlorabljenim ženskam, po odmevnem sodnem procesu v Franciji, v katerem se je odrekla anonimnosti, pa je postala tudi simbol boja proti spolnemu nasilju.

Francozinjo Gisèle je njen mož več let omamljal in prodajal drugim moškim. Prestala je pekel, a zbrala dovolj moči, da je postavila sram na svoje mesto. Knjiga Živim naprej je prvi zapis vsega, kar je doživela, v prvi osebi ednine. V njej avtorica razkriva ozadje dolgoletne zlorabe, govori o izdaji, ki jo je doživela v lastnem domu, ter o izjemni notranji moči, s katero je znova sestavila svoje življenje. Knjiga tako ni le pričevanje o trpljenju, ampak tudi zgodba o pogumu in dostojanstvu, ki odpira pomembna vprašanja o družbi, odgovornosti ter zmožnosti posameznika, da tudi v najtežjih okoliščinah najde pot naprej.

Knjiga Gisèle Pelicot, ki odločno sporoča, da se morajo sramovati storilci, ne pa žrtve, ter avtoričina neomajna drža sta spodbudili razprave daleč onkraj meja Francije in opogumila številne, da spregovorijo. Njena pretresljiva, a navdihujoča zgodba je tudi izjemno poletno branje, ki vas bo posrkalo vase, vas ganilo in vam še dolgo ostalo v mislih.