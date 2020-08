Konec tedna v ljubljanskem živalskem vrtu posvečen levom

Levi so bili razširjeni v Afriki, Mali Aziji, Indiji in na Arabskem polotoku že pred 1,4 milijoni let, zdaj pa so se zaradi človeka znašli na samem pragu izumrtja. Še do leta 1940 so živeli v severni Afriki visoko v Atlaškem gorovju. Danes živijo v podsaharski Afriki na devetkrat manjšem prostoru kot v preteklosti. Območje je razdrobljeno in veliko le še v velikosti treh Madagaskarjev.