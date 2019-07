Revolucionarno? Kontaktne leče, ki bodo sliko same približale

Raziskovalci kalifornijske univerze v San Diegu so izdelali kontaktne leče, ki bodo zaznavale položaj očesa in s tem elektrookulografske signale, ki jih pošilja oko. Same bodo prilagajale izostritev predmetov in med drugim pomagale tudi pri branju. Ko bo uporabnik pogledal dol, bo leča avtomatsko premaknila fokus na bližje predmete, kot so na primer besede v knjigi. Ko pa bo glavo spet dvignil, bo leča prilagodila fokus na širši pogled.

Občutljivost sistema naj bi omogočala tudi, da bi bila slika ob več zaporednih pomežikih povečana na enak način, kot to stori fotografska leča.