Koper so 'obiskali' pingvini: šala ali pomenljivo sporočilo?

Vsi naključni obiskovalci mestne občine Koper s Koprčani vred so lahko pričali prav nenavadnemu prizoru. Na eni izmed koprskih plaž je bilo namreč opaziti večje število pingvinov, za katere ob trenutnih vremenskih razmerah ne bi mogli ravno trditi, da lovijo sonč ne žarke – prav nasprotno, čakajo na prve zimske snežinke. Te so, po vremenski sliki sodeč, čedalje bližje.

Ena izmed prebivalk mestne občine Koper je pred svojega uporabniškega profila na Twitterju objavila zanimivo fotografijo razstavljenih pingvinov, ob kateri je zapisala: ''V Kopru je tako mrzlo, da smo dobili pingvine.'' O tem, kdo je pingvine razstavil in s kakšnim namenom, zaenkrat ni znano. Če gre verjeti nekaterim ljudskim izročilom, pingvini v 'kraljestvu živali' med drugim simbolizirajo preživetje, veselje, prijateljstvo, zvestobo in humanitarne dejavnosti. Glede na to, da so bile umetne skulpture razstavljene le nekaj dni pred županjskimi volitvami, ne moremo popolnoma izključiti dejstva, da je bila njihova postavitev pospremljena s tihim, a pomenljivim sporočilom.

Koper je ta mesec vsekakor videl že marsikaj: volilna soočenja kandidatov za izbor novega mestnega župana so se zaključila, mesto pa je že zasijalo v svojem polnem sijaju, saj so se novoletne lučke prižgale že v začetku meseca. Trenutni župan Boris Popović je novoletno okrasitev poimenoval Čudolandija. Svojevrstno čudo pa je vsekakor tudi prizor s pingvini.