Severnokorejski padalec v svetlečem kombinezonu nasmejal svet

Moža v svetlečem kombinezonu so si seveda najbolj privoščili v Južni Koreji in ZDA, kjer so kar tekmovali med seboj, kdo mu bo nadel bolj slikovit vzdevek, saj se niso mogli zediniti, kakšno vlogo bi lahko imel v barvito enolični vojski Severne Koreje. Razmišljali so, da prej spominja na pripadnika tamkajšnjih (neobstoječih) astronavtov.

Analitik Jeffrey Lewis s kalifornijskega inštituta za mednarodne študije Middlebury pa je nazadnje tvitnil, da je videti, da gre za padalca.

Severnokorejska državna televizija njegove identitete ni razkrila, so pa pokazali posnetek Kim Džong Una, ki opazuje letalski šov in pripisali, da so svoje sposobnosti prikazali najboljši padalci, možje v zraku pa so bili res oblečeni tako kot modra postava v postroju.