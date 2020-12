Korona odnesla poljube pod omelo?

Dekle, ki se v božičnem času znajde pod belo omelo, ne sme zavrniti poljuba. Če je pod praznično omelo nihče ne poljubi, se v novem letu ne bo poročila. In še in še je takšnega starega izročila o rastlini, ki jo imajo nekateri celo za sveto ter velja za simbol ljubezni, miru in dobre volje. A kdo se bo v času korone sploh še poljubljal pod praznično okrašeno omelo? Gre za poljub v slovo starodavni tradiciji?

