Nad koronavirus s parodijami: od komikov do vlad

Proti novemu koronavirusu se posamezniki borijo različno. Nekateri se izogibajo stikom z ljudmi, drugi si v strahu pred karanteno ali motnjami v dobavah ustvarjajo zaloge hrane, toaletnega papirja, vode in drugih življenjsko bolj ali manj pomembnih stvari. Aktualno dogajanje pa je navdahnilo tudi številne umetnike in tekstopisce. Pri nas so se nekateri zgražali nad parodijo pesmi skupine Game Over, vendar to še zdaleč ni bil edini poizkus, da bi paniko pomirili s humorjem.

"Okužila si mene, v prsih me boli, v tebi so bili kitajski virusi," so zapeli v parodiji na pesem 'Ubila si del mene' skupine Game Over na nacionalni televiziji. Pesem, v kateri so na humoren način skušali podati tudi nasvete, kako naj ravnajo posamezniki, ki sumijo, da so okuženi, pa so nekateri dojeli kot norčevanje. "Medtem ko Italija že zapira milijonska mesta ... se pri nas RTV tako norčuje. So stvari, ki niso smešne," se je glasil eden od komentarjev.

Večina komentarjev je pozdravila parodijo in izpostavila, da je bil to dober način, kako preventivne ukrepe približati ciljni publiki. Toda zaradi nekaterih ostrih kritik se je na Instagramu odzval Klemen Slakonja, ki je pojasnil, da je bila parodija delo vseh treh komikov. "Igor je napisal osnovno besedilo, in ko smo se dobili s Tilnom, smo vse še enkrat skupaj premislili in pripravili koreografijo. Se pravi, gre za NAŠO parodijo. Za katero stojimo. Niti slučajno je nismo naredili zato, da bi se norčevali iz obolelih in umrlih. S parodijo smo na nevarnost in zaščitne ukrepe želeli opozoriti predvsem mlade in tiste gledalce ter uporabnike spleta, ki tovrstnih informacij ne spremljajo v informativnih oddajah ali objavah," je zapisal Slakonja. Poudaril je, da je bil njihov namen predvsem spraviti ljudi v malo boljšo voljo v teh neprijetnih časih. "Vemo, da skozi humor lahko dosežemo več distance in tako s širšo perspektivo pogledamo na trenutno situacijo," je dejal Slakonja.

'My Sharona' kot nalašč za priredbe Slovenski komiki še zdaleč niso edini, ki se proti paniki, ki se širi zaradi novega koronavirusa, borijo s humorjem in parodijami. Novi virus je bil navdih tudi za italijansko parodijo na pesem iz leta 1979 My Sharona skupine The Knack.

Na isto pesem je skozi parodijo želel o zaščitnih ukrepih proti novemu koronavirusu svoje sledilce opozoriti tudi ameriški zdravnik in youtuber Zubin Damania.

Vladna pesmica postala hit v Vietnamu S humorjem so se preprečevanja širjenja okužbe z novim koronavirusom lotili tudi v Vietnamu. Tamkajšnje zdravstveno ministrstvo je namreč v sodelovanju s priljubljenima pevcema Minom in Erikom priredilo njun hit 'Ghen' iz leta 2017. Priredba nosi naslov 'Ljubosumni koronavirus' (Jealous Coronavirus) in z njo v animiranem videu na zabaven način informirajo ljudi, kako lahko preprečijo širjenje covid-19.

Besedilo pesmi najprej razloži kontekst o izbruhu virusa, nato pa nagovarja publiko, kako naj ravna. "Umijmo si roke, zdrgni, zdrgni, zdrgni, zdrgni jih. Z rokami se ne dotikaj oči, nosa, ust. Izogibaj se prostorov z veliko ljudmi, upri se koroni," sporočajo v refrenu. Video ima na YouTubu že več kot 12 milijonov ogledov. Za pesem so si izmislili tudi koreografijo, s poudarkom na pravilnem umivanju rok, ki je na družbenih medijih sprožila tudi plesni izziv.

'Bosna nima teh težav' Neki Bosanec pa je o aktualnem dogajanju zapel v stilu tradicionalnih sevdalink. Pri tem mu ni uspelo ohraniti povsem resne drže, saj ga je med petjem večkrat premagal smeh. "Bosna nima teh težav. Bosna na virus čaka pripravljena, mi imamo zdravilo za vse. Korona bo tukaj padla, pri nas znajo ljudje krasti. Ustavili jo bomo, poslali jo bomo v Nemčijo," se je na svoj način pošalil Bosanec, ki je pesem posnel kar v svojem avtomobilu.

'Koronavirus' tudi v latino ritmih Tudi mehiški pevec Mister Cumbia je koronavirus izkoristil kot navdih za novo pesem, ki jo je poimenoval 'La Cumbia del Coronavirus'. Pesem, ki jo je objavil že konec januarja, si je ogledalo že skoraj 1,7 milijona ljudi. Tako kot ostale pesmi in parodije pa tudi ta pesem v latino ritmih vključuje napotke za preprečevanje širjenja koronavirusa: med drugim poje o tem, da si je treba pogosto umivati roke, uporabljati razkužila, se ne dotikati obraza, uporabljati masko, se izogibati množic in ostati doma, če se pojavi okužba na delovnem mestu.

Parodija kot obrambni mehanizem Igralka in plesalka iz Hongkonga Kathy Mak pa je svoje frustracije zaradi koronavirusa opisala v parodiji na pesem Natalie Imbruglia 'Torn'. V pesmi pravi, da si ves čas umiva in razkužuje roke, ki so zato zelo suhe, da ne ve, kako naj počne stvari, kot so odpiranje vrat, saj se ne želi ničesar dotikati in podobno. "Pomislila sem, če se jaz tako počutim, se najbrž tudi veliko drugih ljudi," je dejala igralka. "Na neki način je bil to zame obrambni mehanizem," je še dodala.

'Obudili' uvodno špico TV-oddaje iz 70. let Ko so v Kaliforniji zasidrali križarko in na njej zaradi pojava koronavirusa uvedli karanteno, so ustvarjalci oddaje 'Late Show with Stephen Colbert' obudili uvodno špico priljubljene televizijske nadaljevanke 'The Love Boat' (prevod: Ladja ljubezni) iz 70. let prejšnjega stoletja. "Virozna ladja. Obljublja bolezen za vsakogar. Virozna ladja. Testi, no, nimamo jih," so predelali besedilo uvodne špice.

Izberite svojo pesmico Sicer pa je izbruh novega koronavirusa v ospredje znova postavil pomen dobre higiene rok. Strokovnjaki poudarjajo, da je treba roke umivati dovolj dolgo – vsaj 20 sekund. Za lažjo predstavo, koliko časa moramo z milom drgniti roke, je 17-letni Britanec William Gibson ustvaril stran Wash Your Lyrics, s katero si lahko ustvarite lastno infografiko z besedilom svoje najljubše pesmi.