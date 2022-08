'Koruzni labirinti so pustolovščina za male in velike raziskovalce'

Koruzni labirinti v Sloveniji sedaj niso več nobena novost, samo Luka Kastelic jih postavlja vse od leta 2011, ko je ustvaril prvega na Bledu. Po več desetih letih izkušenj je tokratnega postavil v Krtini blizu Ljubljane, za motiv pa so izbrali Indijanca, kot poklon in v zahvalo njihovi kulturi, ki je prva ugotovila, kako pomembna rastlina je koruza. Kot nam je povedal Luka Kastelic, idejni vodja projekta, ponuja obisk labirinta zabavo za celotno družino in je prava pustolovščina za male in velike raziskovalce.

"Ljudje se vedno radi podajo kakšni novi dogodivščini naproti in tako jih pot zanese tudi v naš koruzni labirint Krtina. Takšnih obiskovalcev je veliko, vsako leto več. Radi se vračajo, saj vsako leto ustvarimo drugačno obliko in postavimo veliko novih točk. Ker ustvarjamo zabavno-poučni tematski park, večinoma pritegnemo družine. V labirint pa se podajo tudi vsi drugi, ki so željni novih izzivov," nam je o tem, koliko je zanimanja za obisk, povedal Kastelic.

Koruzni labirint v Krtini obsega površino šestih nogometnih igrišč, vanj pa vodita dva vhoda in tudi iz njega dva izhoda. Med potepanjem po labirintu obiskovalce čaka 15 zabavno-poučnih točk, ki jih poiščejo s pomočjo zemljevida, letos pa jih nekaj posvetili spoznavanju Indijancev, ki so letošnji motiv. Med raziskovanjem lahko naletite tudi na točko presenečenja, ki jih je kar nekaj in na zemljevidu niso označene.

Raziskovanje labirinta, ki so ga postavili letos, povprečnemu obiskovalcu vzame nekje okoli ure in pol, v tem času pa s pomočjo zemljevida poiščejo zabavne točke in se naučijo kaj novega, je dodal idejni vodja, ki v mislih že načrtuje labirint za prihodnje leto.

In kako poteka načrtovanje labirinta na koruznem polju?

"Koruzno polje je kot slikarsko platno, na katerem ustvarjamo različne podobe. Izberemo osnovni motiv in okrog njega se potem pričnejo snovati ideje za poti, točke, geslo in ostale stvaritve, da bi navdušili obiskovalce, da se ponovno vrnejo, in tudi tiste, ki bodo prišli prvič. Nato se posadi koruza. Ko je koruza le nekaj centimetrov visoka, pričnemo z izdelovanjem poti s pomočjo geodetskih strokovnjakov in strojno opremo. Nato samo čakamo, da nam koruza zraste čez glave, in postavimo končno podobo koruznega labirinta," nam je zaupal Luka Kastelic in dodal, da udejanjanje koruznega labirinta Krtina, od ideje do odprtja, poteka vse leto. Najbolj intenziven pa je ta proces spomladi in poleti, ko labirint dobi celostno podobo v pričetku meseca julija.

In ne, v labirintih, ki jih je Kastelic ustvaril do sedaj, še nikogar niso reševali, se je pa že zgodilo, da je kdo zašel, a potem s pomočjo zemljevida znova našel pravo pot do izhoda. Dogodivščina na svežem zraku je zagotovljena, koruznega labirinta v Krtini pa ne bodo poželi v času sezone žetja koruze, stal bo vse do noči čarovnic, ko pripravljajo teden dogodivščin, imenovan Halloweek.