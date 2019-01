Kosmati januar je dobil nadgradnjo: mavrične dlake

In ker je januar po novem "kosmati mesec" (januhairy), mesec, ko naj bi ženske sprejele naravno rast dlak in s tem sprejele naravne sebe, trend lepo sovpada. No ja, morda je "lepo" prekrepka beseda.

Kakorkoli, pobudnica kosmatega januarja, 21-letna britanska študentka igre Laura Jackson, želi s temspodbuditi sprejemanje dlak na ženskih telesih, saj so te povsem naravne, hkrati pa zbirati denar v dobrodelne namene. Pravi namreč, da so ženske ženstvene, higienične in lepe ne glede na to, ali so gladke ali kosmate, in želi, da bi se ženske "počutile bolj udobno v svojih čudovito enkratnih telesih". "Moralo bi nam biti dovoljeno, da svojo ženskost utelešamo, kakor jo želimo – nihče se ne bi smel počutiti prisiljenega k britju. To je izbira posameznika," pravi.

In čeprav je pobuda sama po sebi pozitivna, pa trend, sploh njegova nadgradnja, ni naletela le na pozitivne odzive.