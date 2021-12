'Kosmati King Kongi' novi prebivalci miniaturnega parka v Istanbulu

Park Miniatürk v Istanbulu je ena najbolj priljubljenih tovrstnih turističnih destinacij na svetu. Poleg tega, da lahko turisti v pomanjšani Turčiji občudujejo več kot 135 najpomembnejših sedanjih in zgodovinskih zgradb, so se tja zatekli tudi ljubki majhni prebivalci države. Lokalni potepuški mački se namreč nad drobnimi zgradbami bohotijo kot ogromni King Kongi. "Ker so naši modeli zgradb majhni, je pogled na mačke, ki prihajajo iz modelov in se potepajo okoli njih, za naše obiskovalce nova izkušnja. Iz notranjosti modelov pridejo kot pošasti," je povedala direktorica parka Miniatürk, Esra Manavogulları.