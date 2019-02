Kosmatinci, ki imajo na računu milijone evrov

Nemški ovčar Gunther IV. je namreč podedoval več kot 300 milijonov evrov, katerega lastnik je bil njegov oče Gunther III. , ki jih je dobil od svoje lastnice, nemške grofice Karlotte Leibenstein , ki je umrla leta 1991. Dejansko mu je lastnica zapustila nekaj manj kot 100 milijonov evrov, toda skrbniki psa so denar vlagali v sklade in tako še povečali premoženje.

Mačka pokojnega modnega oblikovalca Karla Lagerfelda Choupette je bila zagotovo ena najslavnejših mačk v modni industriji, kosmata burmanka pa bi lahko postala tudi najbogatejša mačka na svetu, ikona modnega sveta ji je namreč še pred smrtjo zagotovil, da bo modrooka ljubljenka do konca mačjega življenja uživala v luksuzu . To pa ni edina žival, ki je podedovala ali zaslužila na milijone evrov.

Grumpy Cat (čemerna mačka) je leta 2012 postala spletna senzacija, ko je njena lastnica Tabatha Bundesen objavila fotografijo njenega godrnjavega obraza. Tardar Sauce, kakor je njeno pravo ime, je kmalu postala spletna zvezdnica, ki jo pozna ves svet. Lastnica je začela prodajati njene slike, sledili so izdelki z motivom čemerne mačke, tukaj je tudi televizijski božični film z naslovom Grumpy Cat’s Worst Christmas Ever, v katerem je glavno vlogo prevzela najbolj godrnjava mačka na svetu. Neuradno je tako godrnjavka 'zaslužila' že 90 milijonov evrov.

Olivia Benson je prikupna mačka pasme škotska klapouhka. Ker pa je lastnica svetovno znana pevka Taylor Swift, je mačka postala svetovno znana, tudi zaradi tega, ker s svojo lastnico snema reklame za razne izdelke. 'Pod tačko' naj bi tako mačka imela 85 milijonov evrov.

Sadie, Sunny, Lauren, Layla in Luke so psi svetovno znane voditeljice in igralke Oprah Winfrey. Vse svoje kosmatince pa je zvezdnica vključila tudi v svojo oporoko, tako naj bi nanje čakalo več kot 26 milijonov evrov.