Kot v filmu: potnik brez pilotskih izkušenj varno pristal

Dramatični zvočni posnetek, ki so ga pridobili ameriški mediji, razkriva napete trenutke na krovu enomotorne cesne 208, potem ko se je pilot očitno znašel v zdravstvenih težavah. Kontrolo letenja je poklical sopotnik, ki je dejal, da je s pilotom očitno nekaj narobe in je začel nerazumljivo govoriti. "Jaz pa nimam pojma, kako upravljati z letalom," je dejal.

"Razumem. Kakšen je vaš položaj?" ga je vprašal kontrolor leta. Niti sanja se mi ne. Pred sabo vidim obalo Floride. In nimam pojma," se je glasil odgovor potnika na posnetku, ki ga povzema televizijska mreža CBS. Kontrolor mu je naročil, naj "ohranja krila v ravnovesju" in "poskuša slediti obali, v smeri severa ali juga.

Čez nekaj minut je kontrola leta uspela letalo ujeti na radarju in ugotoviti, za katero letalo točno gre, kontrolor pa je nato moškega v zraku vodil skozi postopek, kako pristati.

"Letalo je varno pristalo in ena oseba je bila prepeljana v lokalno bolnišnico," so sporočili iz gasilske brigade Palm Beacha. Policija medijem ni posredovala informacij o imenu ali stanju pilota, potrdili so le, da sta bili v kabini letala dve osebi. Incident preiskuje tudi Ameriška zvezna uprava za letalski promet (FAA).