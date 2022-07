Koza Simba s 54 centimetrskimi ušesi postala svetovna zvezda

Simba je koza iz Pakistana, ki ima kar 54 centimetrov dolga ušesa. Zmagala je že na številnih lepotnih tekmovanjih, sedaj pa je požela še svetovno slavo. S svojo prikupnostjo je očarala številne ljubitelje živali, ki so njeno fotografijo delili na družbenih omrežjih in se čudili dolžini njenih ušes.

Kozin vzreditelj Mohammad Hasan Narejo je za AFP povedal, da želi Simbo vpisati v Guinnessovo knjigo rekordov kot "najboljšo kozo vseh časov". V angleščini namreč beseda goat (koza) predstavlja kratico, ki je sestavljena iz prvih črk izraza "greatest of all time" (najboljši vseh časov). Kategorija za kozo z najdaljšimi ušesi sicer v knjigi rekordov še ne obstaja, zato ni znano, ali so Simbina ušesa res najdaljša na svetu.

Simbina dolga ušesa pa ji poleg slave prinašajo tudi nekaj nevšečnosti. Njen vzreditelj je namreč po navedbah BBC-ja povedal, da kozo ovirajo pri hoji, pod njimi pa se lahko tudi spotakne. Narejo težavo reši tako, da ji ušesa zatakne na hrbet ali pa ji namesti poseben varnostni pas. S Simbo ima Mohammad ambiciozne načrte, želi si namreč, da bi postala obraz za promocijo Pakistana kot vodilne države na svetu v vzreji koz.