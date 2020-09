Koze sredi newyorške betonske džungle

Nenavaden prizor te dni sredi betonske džungle v New Yorku, kjer človek ne pričakuje, da bo zagledal kozo. A so tam in to čreda dvajsetih. Postale so namreč začasne skrbnice enega od mestnih parkov. Prebijajo se skozi zaraščen park in sproti požirajo invaziven plevel in podrast, ki sta se razširila čez poletje, v času, ko so morali zaradi pandemije v parku drastično zmanjšati stroške. Zato so na pomoč poklicali živalske okrepitve.