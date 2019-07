Kraljeva upornica: kako je princesa Diana lomila tradicijo družine

Tako kot je princu Charlesu povzročala sive lase z zaročnim prstanom pred poroko, je tudi med načrtovanjem poroke belila lase kraljici Elizabeti II . Ko so se na kraljevem dvoru dogovarjali, kaj vse morata vključevati poročni zaobljubi, je kraljica vztrajala, da mora Diana v svojem besedilu možu obljubiti pokornost. To dejanje pa se je Diani zdelo preveč grobo in je zaobljubo nekoliko priredila. Namesto pokornosti je Charlesu obljubila, da ga bo ljubila, ga tolažila, spoštovala ter bila z njim v bolezni in zdravju. Ta odločitev je bila takrat zelo drzna in kontroverzna, vendar sta se jo kasneje držali tudi Kate Middleton in Meghan Markle , ko sta iz svojih poročnih zaobljub izpustili besedo pokornost.

Princesa Diana je poleg poročnih tradicij kršila tudi tiste, ki so se potem nanašale na vzgojo kraljevih otrok. Ponavadi so malčke vzgajale varuške, medtem ko so se njihovi starši ukvarjali z ostalimi zaposlitvami. Diana pa je, za razliko od svojih predhodnic, vedno skrbela, da je bilo materinstvo njena prioriteta. Kar se tiče vzgoje, je vedela, da bi bila ta v zasebnih šolah drugačna (in zanjo očitno nesprejemljiva). Tako je princ Willam postal prvi kraljevi otrok, ki je obiskoval javno šolo. Poleg tega pa je kontroverzna mama želela, da bi njena dva sinova vsaj okusila svet 'običajnih ljudi', zato ju je vozila v zabaviščne parke, včasih pa so uporabljali tudi javni prevoz in uživali v hamburgerjih iz restavracije s hitro prehrano.

Močno si je prizadevala, da bi bili ona in njeni otroci 'običajni ljudje', zato je bila tudi z novinarji vedno iskrena in je svojo družino predstavljala v realni luči. Tudi, ko so novinarji s svojimi vprašanji vohljali po njenem zakonu, je brez olepšav govorila o težavah v razmerju. Ko sta se s Charlesom leta 1992 ločila, je v odmevnem intervjuju povedala: "V tem zakonu smo bili trije, zato je postalo nekoliko tesno," s tem pa namigovala na moževo varanje z njegovo današnjo ženo Camillo.