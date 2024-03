Kraljevo družino to veliko noč predstavlja nekoč nepriljubljena Camilla

Velika noč je poleg božiča najpomembnejša tudi v koledarju britanske kraljeve družine. Ne samo za druženje njenih članov, ampak tudi za 'druženje' s podaniki. Vedno so se člani kraljeve družine podali med ljudi, se družili z izbranimi, jim mahali, se celo rokovali ali poklepetali z njimi. Tradicionalno se na velikonočno nedeljo kolektivno udeležijo maše. Letošnji velikonočni prazniki so žal v znamenju bolezni kralja, ki naj bi sicer prišel na mašo, in valižanske princese Kate, ki je ne bo. Težko je verjeti, ampak kraljevo družino v teh dneh predstavlja nekoč precej nepriljubljena Camilla.