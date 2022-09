Kralji ulice prejeli nagrado: najboljša naslovnica cestnih časopisov

Časopis Kralji ulice izhaja v okviru istoimenskega društva za pomoč in samopomoč brezdomcev kot cestni oziroma ulični časopis, v katerem obravnavajo teme brezdomstva, življenja na ulici in socialne izključenosti. Časopis izhaja mesečno v nakladi približno 15.000 izvodov, prodaja pa se v Ljubljani, Mariboru, na Primorskem in občasno drugod po Sloveniji.