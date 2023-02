Kraljica salse Celia Cruz bo na ameriškem kovancu za 25 centov.

Celia Cruz je bila latinskoameriškega rodu. Imela bo čast, da bo upodobljena na ameriški valuti, na kateri so ženski obrazi – čeprav redko – že bili prikazani. Kovanec za 25 centov je v ZDA najbolj uporaben, ker ga med drugim "jemljejo" pralni stroji in sušilci v javnih pralnicah.

Ameriška kovnica je uvrstitev petih žensk na kovance že naznanila, vendar podob še ni objavila. To bo storila približno na polovici letošnjega leta, kovanci pa gredo v promet prihodnje leto. Poleg Cruzove bodo na kovancih še prva nebelopolta kongresnica v ameriški zgodovini Patsy Takemoto Mink, kirurginja in borka za odpravo suženjstva iz časa državljanske vojne Mary Edwards Walker, odvetnica, aktivistka in episkopalna duhovnica Pauli Murray ter pisateljica in aktivistka za pravice Indijancev Zitkala-Ša, znana tudi kot Gertrude Simmons Bonnin.

"Vse odlikovane ženske so živele izjemna in vsestranska življenja ter so na svoj edinstven način pomembno vplivale na naš narod," je v izjavi povedal direktor ameriške kovnice Ventris C. Gibson. "S počastitvijo teh pionirk kovnica še naprej povezuje Ameriko s kovanci, ki so kot majhna umetniška dela v vašem žepu."

Med vsemi na seznamu je Celia Cruz zagotovo najbolj znana. Rodila se je leta 1925 v Havani na Kubi. Prepevati je začela v 40. letih prejšnjega stoletja, leta 1950 pa je postala glavna pevka priljubljenega kubanskega orkestra La Sonora Matancera.

Po kubanski socialistični revoluciji 1961 se je Cruzova odselila v ZDA in kasneje sodelovala s Titom Puentejem, Johnnyjem Pachecom, skupino Fania All Stars in drugimi. Svet jo, razen po izrazitem glasu, pozna tudi po ekstravagantnih kostumih.

Muzej Smithsonian med drugim navaja, da se je Celia Cruz razcvetela kljub temu, da se je znašla v žanru, v katerem so nastopali predvsem moški. Pomagala je oblikovati glasbo salse, ki jo poznamo danes. Cruzova je v svoji dolgoletni karieri afrokubansko glasbo ponesla na svetovni oder in postala priljubljena ikona s trajno zapuščino. Umrla je leta 2003, stara 77 let.

Pevka pesmi, kot je La Vida es un Carnaval, je bila ena najbolj priljubljenih umetnic 20. stoletja in je za svoje delo prejela številna priznanja, med drugim pet nagrad grammy – zadnjo leta 2016 posmrtno za življenjsko delo – in predsedniško nacionalno medaljo za umetnost. Posnela je več deset studijskih albumov.