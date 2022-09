Kraljičina krsta: več kot 30 let staro 'ležišče', obloženo s svincem

Kdo je izdelal posebno krsto, v kateri leži pokojna kraljica Elizabeta II., ni znano. Pogrebno podjetje Leverton & Sons je za časnik Times sporočilo, da so jo skupaj s krsto, v kateri je pokopan kraljičin soprog, dobili leta 1991, ko so prevzeli skrb za pogrebe v kraljevi družini. To pomeni, da je stara že več kot 32 let ter identična tisti, v kateri so lani pokopali kraljičinega soproga princa Filipa.