Kranjski rovi za noč čarovnic obiskovalcem pripravili pravo nočno moro

Za noč čarovnic so se rovi pod starim mestnim jedrom Kranja prelevili v pravo nočno moro za njihove obiskovalce. Strašni zvoki in strašljiva bitja so prežali na človeško meso in kri. Med njimi najstarejša kranjska podgana. Čeprav so se obiskovalci zavedali, da gre le za preobleke in igro nastopajočih, so na koncu poti številni priznali, da bodo doma težko zaspali.