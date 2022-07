Krava zdrsnila v bazen, rešiti so jo morali gasilci

Potem ko smo nedavno že poročali o kravah in biku, ki so ohladitev poiskali ob Bohinjskem jezeru, so podobno zgodbo zdaj delili tudi italijanski gasilci. Na spletu so delili fotografijo in videoposnetek krave, ki je zdrsnila v bazen in se iz njega ni mogla rešiti sama. Morda je za njen "skok" v bazen kriva žeja ali pa kar sama vročina, ugibajo italijanski mediji.