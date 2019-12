Kravam nadela božične puloverje

Becky Houze je uspešna mlada kmetovalka, ki vodi moderno kmetijo, na kateri je glavna dejavnost izdelava mleka in mlečnih izdelkov. Zato so na njeni kmetiji krave glavne zvezde, se smeje 28-letnica. In ker ima rada Božič, je svoje veselje želela deliti tudi s kravami, zato jim je nadela božične puloverje.

Becky Houze je uspešna mlada kmetovalka, ki vodi moderno kmetijo, na kateri je glavna dejavnost izdelava mleka in mlečnih izdelkov. Zato so na njeni kmetiji krave glavne zvezde, se smeje 28-letnica. In ker ima rada Božič, je svoje veselje želela deliti tudi s kravami, zato jim je nadela božične puloverje.