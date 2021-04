Krave zavzele naselje na Floridi

Prebivalci Jacksonvilla na Floridi so na nogah. Enega od naselij so namreč zavzele krave, ki so odkrile luknjo v njihovem sicer ograjenem pašniku. Krave očitno uživajo na prostosti, krajanom pa so njihovi obiski že postali moteči. Kot se za prežvekovalke spodobi, pojedo vse, kar je zelenega, tamkajšnje zelenice so vse kaj drugega kot zelene, predvsem pa zagotovo preveč pognojene, se hudujejo tamkajšnji prebivalci.