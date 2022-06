Kresnik za najboljši roman Romanu Rozini za Sto let slepote

V romanu Romana Rozine z naslovom Sto let slepote je kresnikova komisija prepoznala izjemno bogat in natančno izpisan jezik. Roman je po prepričanju komisije tudi pronicljiv oris nekega časa, ki ga ni več, in okolja, ki je še vedno tu, z mnogimi reminiscencami, ki se bodo ohranile – tudi zato, ker jih Rozina zna videti.