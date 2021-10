Krokodilu, ki je sklatil televizijski dron, ni bilo do pozornosti

Krokodil, ki mu očitno ni bilo do medijske pozornosti, je s čeljustjo sklatil dron v vodo, nato pa odplaval dalje. Medtem ko snemalec samega trenutka ugriza ni videl na lastne oči, pa je vse skupaj opazil deček, ki je bil z dedkom ravno takrat na ogledu parka. Obiskovalca parka sta snemalcu le še potrdila, kar je tudi sam slutil, da se je zgodilo.

Hirst je še dejal, da je takrat pomislil zgolj na to, da je bil to premierni polet novega in zelo dragega drona in da bo svojem šefu težko pojasnil, kaj se je zgodilo.

Sprva so mislili, da je dron povsem izgubljen, z njim pa tudi posnetki, a ga je čez dva tedna morska voda naplavila na obalo. Kartica, na kateri so bili posnetki, je preživela napad, zato so posnetke lahko shranili in delili z javnostjo, dron, ki je preluknjan kot švicarski sir, pa je povsem neuporaben in je dobil svoje mesto na oglasni deski v uredništvu – kot opomnik, da v bližini krokodilov res nikoli nisi dovolj previden.