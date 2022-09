Krono na krsti kraljice Elizabete II. krasi 3000 kristalčkov

Leta 2018, med slovesno otvoritvijo britanskega parlamenta, se je kraljica Elizabeta II. pošalila, kako težka je krona, ki jo nosi. "Ne smete pogledati navzdol, da bi prebrali govor, le-tega morate dvigniti. V nasprotnem primeru bi si zlomili vrat," je dejala. In še: "Krone imajo nekaj pomanjkljivosti, sicer pa so zelo pomembne."

Krona je bila izdelana leta 1937 za kronanje kraljičinega očeta, kralja Jurija VI. , in je bila zasnovana tako, da je lažja in se bolje prilega kot njena predhodnica iz časa kraljice Viktorije . Kljub temu pa še vedno tehta malo več kot kilogram.

Krsto kraljice Elizabete II., ki bo pred ponedeljkovim pogrebom monarhinje štiri dni ležala v Westminstru, so izdelali pred najmanj 32 leti. Narejena je iz danes že zelo redkega angleškega hrasta in znotraj obložena s svincem ter je identična krsti, v kateri so lani pokopali kraljičinega soproga princa Filipa.