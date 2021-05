'Krvava' super luna navdušila opazovalce

Na nebu bomo lahko opazovali neverjeten pojav "super lune". Luna bo videti večja, svetlejša in bolj rdeča kot običajno, saj bo v nekaterih delih sveta prišlo do sočasnega pojava super lune in luninega mrka. V Avstraliji so imeli opazovalci že možnost videti ta spektakularni pojav, zvečer pa ga bomo lahko opazovali tudi pri nas.

Na nekaterih delih sveta, na primer Avstraliji in Aziji, so imeli opazovalci že možnost videti super luno, zvečer pa jo bomo lahko opazovali tudi pri nas. Kot pravi naš hišni prognostik Rok Nosan, bomo luno lahko videli predvsem v prvem delu noči, saj se bo kasneje pooblačilo. "Super luna" je vsaka polna ali nova luna, ki je znotraj 90 odstotkov perigeja – njenega najbližjega približevanja Zemlji. Med vsakim 27-dnevnim kroženjem okoli Zemlje Luna doseže svoj perigej, približno 363.300 km od Zemlje, in svojo najbolj oddaljeno točko ali apogej, približno 405.500 km od Zemlje. Majska polna luna bo druga od dveh super lun leta 2021, prejšnja je bila aprila. Po poročanju Nase bo današnja sicer 157 kilometrov bližje Zemlji kot aprilska. Izraz "super luna" je leta 1979 skoval astrolog Richard Nolle. Je pa tokratna super luna še toliko nenavadnejša, saj prvič po skoraj dveh letih in pol sovpada s popolnim luninim mrkom. Toda medtem, ko bo super luna vidna po vsem svetu, bo popoln lunin mrk istega datuma viden le v nekaterih delih zahodne Amerike. Delni lunin mrk pa se bo pojavil v večjih delih ZDA, pa tudi v regijah vzhodne Azije."Popoln lunin mrk 26. maja 2021 bo prvi v skoraj dveh letih in pol," piše Nasa. Ko pride najbližje Zemlji luna izgleda približno 17 odstotkov večja in 30 odstotkov svetlejša od "najslabše" Lune v letu, ki se zgodi, ko je v svoji orbiti najbolj oddaljena od Zemlje. Čeprav 17 odstotkov ne pomeni velike razlike v zaznavni velikosti, je popolna super luna skozi vse leto nekoliko svetlejša od drugih lun. Kot še piše Nasa, je morda vizualno super luno težko zaznati, a ima kljub temu na zemljo velik vpliv. "Ker je Luna najbližje Zemlji, lahko povzroči večje plimovanje kot običajno," so zapisali. Kot še piše Nasa, pojav super lune običajno lahko občudujemo le tri- do štirikrat na leto, vedno pa se pojavljajo zaporedoma.