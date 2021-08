Ksenija Kranjec in Ana Pusovnik: Način dela na OnlyFansu se za naju ne bo spremenil

Ob naznanilu, da platforma OnlyFans od oktobra dalje ne bo več dovoljevala deljenja eksplicitne spolne vsebine, so se na spletu vsuli odzivi, med katerimi sta prevladovala začudenje in nestrinjanje. "OnlyFans brez pornografije je kot restavracija s hitro prehrano brez krompirčka," so se strinjali številni. Na strožja pravila sta se za naš portal odzvali tudi Ksenija Kranjec in Ana Pusovnik, uspešni ustvarjalki na platformi, ki sta dejali, da se pri njima način dela ne bo spremenil.

"OnlyFans bo prepovedal vsebino, ki vsebuje eksplicitna spolna dejanja," se je glasilo sporočilo vodilnih pri platformi, ki je razburilo številne. "Da bi zagotovili dolgoročnost platforme in da bi še naprej lahko gostili skupnost ustvarjalcev in njihovih oboževalcev, moramo jasneje začrtati svoje smernice," so pojasnili in s tem zanetili burno reakcijo na Twitterju. Večina je novico sicer pospremila z zabavnimi šalami, nekateri pa so se spraševali, ali je to zares pametna poteza: "OnlyFans je ustvaril varno zavetje za spolne delavce in delavke, sedaj pa se je odločil, da jih znova izpostavi nevarnosti."

Ksenija Kranjec, ki jo gledalci poznajo iz tretje sezone šova Big Brother ter zadnje sezone šova Kmetija, je za naš portal povedala, zakaj jo spremembe v resnici ne motijo: "Mislim, da so nekatere punce precenile svojo vrednost z lahkim zaslužkom in šle definitivno predaleč, pri meni pa se ne more nič spremeniti, ker že od samega začetka delam profesionalno." Ksenija na svojem profilu sicer nudi veliko, a sama pravi, da je to daleč od pornografije.

icon-expand Ksenija Kranjec je s svojimi sledilci na platformi vzpostavila določene meje. FOTO: POP TV

Spremembe, ki so marsikoga presenetile, saj je do sedaj na platformi velikokrat veljalo pravilo, da pravil ni, Slovenke niso ganile. Že v začetku je namreč s svojimi sledilci vzpostavila določene meje in ustvarila krog podpornikov, ki spoštujejo njeno delo, zato na njenem profilu vsebin, ki bodo z oktobrom prepovedane, uporabnik že sedaj ne bo našel.

icon-expand Ana Pusovnik je dejala, da jo spremembe ne skrbijo. FOTO: POP TV

Na dogajanje se je odzvala tudi Ana Pusovnik, gledalcem poznana iz šova Sanjski moški, ter dejala, da tudi nje spremembe ne skrbijo, saj bo objavljanje golih fotografij še vedno dovoljeno: "To name nima nobenega vpliva," je dejala in namignila, da konec koncev OnlyFans ni edina platforma, ki omogoča tovrstne aktivnosti.