Kuharski mojster na kolesu: med poganjanjem pedal obrača omlete

København, 27. 08. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Če ste gurman, ki se rad potepa in kraje spoznava na malce drugačen način, potem bi zagotovo uživali v kolesom prijazni danski prestolnici. Kuharski mojster, ki je delal v svetovno znanih kuhinjah, vas na kolesu popelje na edinstveno kulinarično turo. Med poganjanjem pedal obrača omlete in pripravlja koktejle v svoji predelani mobilni kuhinji. Sladokusce na kolesih pelje po ulicah in parkih Kobenhavna, se ustavlja na skritih krajih in ob pripravi hrane doživeto pripoveduje o prestolnici z drugačne perspektive.

