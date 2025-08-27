Zanimivosti
Kuharski mojster na kolesu: med poganjanjem pedal obrača omlete
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Če ste gurman, ki se rad potepa in kraje spoznava na malce drugačen način, potem bi zagotovo uživali v kolesom prijazni danski prestolnici. Kuharski mojster, ki je delal v svetovno znanih kuhinjah, vas na kolesu popelje na edinstveno kulinarično turo. Med poganjanjem pedal obrača omlete in pripravlja koktejle v svoji predelani mobilni kuhinji. Sladokusce na kolesih pelje po ulicah in parkih Kobenhavna, se ustavlja na skritih krajih in ob pripravi hrane doživeto pripoveduje o prestolnici z drugačne perspektive.
