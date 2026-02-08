'Kulturni smo lahko vse leto, ne le na 8. februar'

Na predvečer 225-letnice rojstva dr. Franceta Prešerna so 2. decembra lani odprli kulturno-zgodovinski kotiček Atelje Dr. Fig, ki ga vodi Bojan Bešter, igralec in režiser, ki že petindvajset let z neverjetno zavzetostjo in tudi fizično podobnostjo oživlja spomin na našega največjega pesnika.
Ob vstopu v njegovo pisarno, ki je tudi tiskarska manufaktura, lahko podoživimo pristno življenje v slogu 19. stoletja, saj nas vrne v stare čase, skupaj s Prešernovo delovno (pisalno) mizo, umivalnikom, ogledalom, pa vse do omar z oblačili in celo kopico drugih podrobnosti. "Poskrbel sem celo za vonj iz 19. stoletja, saj so mi, na mojo željo, v Italiji zmešali posebno mešanico osvežilca zraka, ki spominja na tiste čase," nam je zaupal prešerni France.
"Prostor smo ustvarili z namenom, da obiskovalce prestavi za dvesto let v preteklost, da se pokaže, kako se je tako živelo in delalo. Slovenci smo lahko ponosni na to, da smo Slovenci. Na steni so prijatelji iz tistega časa Trubar, Čop, Smole, Julija ter ljubljanski tiskar Blaznik, ki je prvi natisnil in izdal Poezije, leta 1847. Priskrbeli so mi celo tiskarski stroj iz starih časov, sicer ne ravno iz Prešernovih časov, je pa star okoli sto petdeset let. Pri tem gre zahvala mojstru Janezu, ki nastopa tudi kot Primož Trubar, sicer pa drži, da so bile v Trubarjevih časih tovrstne preše oz. stroji še leseni," nam je razložil.
Tiskarsko prešo (stroj) znamke Mansfeld tako lahko vsak tudi preizkusi in si naredi svoj odtis katere od šablon z znamenitimi Prešernovimi verzi. Atelje pa za povrhu ponuja različne izdelke, od omenjenih unikatnih odtisov pesmi na staromodni, doma narejeni, papir, pa do mošnjičkov, magnetkov, majic in drugih spominkov.
Prešernov kotiček je tako na polno zaživel prav na letošnji kulturni praznik, ko so ga množično obiskali obiskovalci iz vse Slovenije, vsi zainteresirani za skok v Prešernove čase pa ga bodo poslej lahko obiskali tudi tekom leta, saj je tedensko odprt od srede do sobote. "8. februar je lep praznik, a moje mnenje je, da smo lahko kulturni 365 dni na leto," nam je ob slovesu še zaželel prešerni gostitelj.
