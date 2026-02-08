'Kulturni smo lahko vse leto, ne le na 8. februar'

Na predvečer 225-letnice rojstva dr. Franceta Prešerna so 2. decembra lani odprli kulturno-zgodovinski kotiček Atelje Dr. Fig, ki ga vodi Bojan Bešter, igralec in režiser, ki že petindvajset let z neverjetno zavzetostjo in tudi fizično podobnostjo oživlja spomin na našega največjega pesnika.

Atelje Dr. Fig so odprli decembra lani, na predvečer 225-letnice Prešernovega rojstva. FOTO: B.T.

Ob vstopu v njegovo pisarno, ki je tudi tiskarska manufaktura, lahko podoživimo pristno življenje v slogu 19. stoletja, saj nas vrne v stare čase, skupaj s Prešernovo delovno (pisalno) mizo, umivalnikom, ogledalom, pa vse do omar z oblačili in celo kopico drugih podrobnosti. "Poskrbel sem celo za vonj iz 19. stoletja, saj so mi, na mojo željo, v Italiji zmešali posebno mešanico osvežilca zraka, ki spominja na tiste čase," nam je zaupal prešerni France.

Igralec in režiser Bojan Bešter že četrt stoletja z vrhunsko zavzetostjo in avtentičnostjo v Kranju upodablja našega največjega pesnika Franceta Prešerna. FOTO: B.T.

"Prostor smo ustvarili z namenom, da obiskovalce prestavi za dvesto let v preteklost, da se pokaže, kako se je tako živelo in delalo. Slovenci smo lahko ponosni na to, da smo Slovenci. Na steni so prijatelji iz tistega časa Trubar, Čop, Smole, Julija ter ljubljanski tiskar Blaznik, ki je prvi natisnil in izdal Poezije, leta 1847. Priskrbeli so mi celo tiskarski stroj iz starih časov, sicer ne ravno iz Prešernovih časov, je pa star okoli sto petdeset let. Pri tem gre zahvala mojstru Janezu, ki nastopa tudi kot Primož Trubar, sicer pa drži, da so bile v Trubarjevih časih tovrstne preše oz. stroji še leseni," nam je razložil.

Prešernov teden se v gorenjskih prestolnici odvija ves teden, z glavnim dogajanjem 8. februarja, ko do naslednjega leta ugasnejo tudi lučke z verzi Prešernove Zdravljice. FOTO: B.T.

Tiskarsko prešo (stroj) znamke Mansfeld tako lahko vsak tudi preizkusi in si naredi svoj odtis katere od šablon z znamenitimi Prešernovimi verzi. Atelje pa za povrhu ponuja različne izdelke, od omenjenih unikatnih odtisov pesmi na staromodni, doma narejeni, papir, pa do mošnjičkov, magnetkov, majic in drugih spominkov.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Unikatni odtis pesmi Prešernove pesmi Kam?, ki nastane na več kot poldrugo stoletje starem tiskarskem stroju. B.T.

Skok v Prešernove čase pa ni samo na dan kulture, saj bo obisk mogoč tudi tekom leta, ko je Atelje Dr. Fig odprt od srede do sobote. B.T.

