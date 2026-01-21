Kvačkanje navdušuje mlade

Tri lenobe so ležale v sadovnjaku. Z drevesa je padel sadež in prvi reče: "Z drevesa je padlo jabolko!" Nato sledi enourna tišina, nakar se oglasi drugi: "Ne, ni bilo jabolko, bila je sliva!" Zopet ura tišine, nato pa tretji vstane in reče: "Jaz grem! Ne morem vaju poslušati, kako se stalno prepirata!"