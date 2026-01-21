Zanimivosti
Kvačkanje navdušuje mlade
Nov trend, ki združuje na milijone mladih in ki je bil našim babicam, tudi mnogim mamam, nekaj povsem običajnega. Zdaj pa mladi po nekaj ur čakajo na vstop v svet, kjer kraljujejo pletilke in kvačke, volna in preja pa sta materiala prihodnosti. Kakšne kreacije ustvarjajo, zakaj takšen naval navdušenja nad pletenjem in kvačkanjem?
