Labubu manija: večurno čakanje v vrsti za figurico

Pred trgovino v Amsterdamu, edino na Nizozemskem, kjer je mogoče kupiti plišaste 'pošasti', se te dni vijejo dolge vrste ljudi. Oboževalci so za nakup figurice, za katero je treba odšteti od nekaj 10 do 100 evrov, pripravljeni v vrsti čakati tudi več ur. Zakaj je prikupna figurca z navihanim nasmehom obsedla zbiratelje in svet?