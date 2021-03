Zelo resna, a nenavadna težava, ki nas je tudi pošteno nasmejala

Najbolj ikonična fotografija celotne situacije je gotovo bager, no, v primerjavi s 400 metrov dolgo in 59 metrov široko ladjo bi mu lahko rekli "bagerček", ki skuša izkopati nasedli Ever Given. Ljudem bo v spominu ostal kot junaški delovni stroj z "ogromno samozavesti", da bo zadevo lahko rešil sam.

Da bi ladje lahko Ever Given kar preskočile, se je pošalil eden od uporabnikov omrežja.

Za odpravo zastoja več sto ladij, ki še vedno čakajo na prečkanje, bodo sicer po navedbah upravitelja prekopa potrebni še okoli trije dnevi in pol.

Ladja Ever Given, registrirana v Panami, je iz Kitajske namenjena v Rotterdam na Nizozemskem in je plula skozi prekop na poti do Sredozemskega morja. Dolga je 400 metrov in široka 59 metrov, prevaža zabojnike. V torek, 23. marca, je po močnem vetru zavila s predvidene smeri – diagonalno se je zataknila čez južni del kanala, nasedla in ustavila promet na znani ladijski poti med Evropo in Azijo.

Blokada je samo SCA povzročila od 12 do 14 milijonov dolarjev (od 10,19 do 11,89 milijona evrov) izpada prihodka dnevno. Po ocenah vodilne svetovne zavarovalne in pozavarovalne skupine Lloyd's je blokada ustavila prevoz 9,6 milijarde dolarjev (preračunano okoli 8,15 milijarde evrov) vrednega tovora dnevno. Zaradi blokade se je podražila tudi nafta, vendar so njene cene takoj po sprostitvi prometa začele padati.