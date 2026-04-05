Lahko v Sloveniji v prihodnje pričakujemo hollywoodske zvezdnike?

Najbolj znani zvezdniški obrazi so naveličani luksuznih letovišč v Mehiki in na Bahamih, kjer vsak pozna njihov obraz in ime. Lokacije, ki so bile za hollywoodsko elito priljubljene v zadnjih letih, jim ne predstavljajo več pobega na lepše, saj jim ne omogočajo zasebnosti in sprostitve, zato vedno pogosteje iščejo destinacije, ki jim omogočajo anonimnost. Pomembna je postala izključenost in ne več spektakularnost, so za The Hollywood Reporter razkrili strokovnjaki za potovanja.

Igralca in producenta Marka Wahlberga so ujeli v Piranu. FOTO: TikTok

Trendi potovanj naj bi se tako v letu 2026 spremenili, dodajajo, zvezdniška elita pa si želi počasnejšega tempa življenja, vsaj na počitnicah. "Največja sprememba je ta, da potujejo manj, a kakovostneje in z namenom. Če so po pandemiji vsi neumorno želeli le potovati, si sedaj želijo le izkušnje, ki jim bodo nekaj pomenile, in se odklopiti od vsakdanjih skrbi. Ne delajo več kljukic in potujejo na lokacije, kjer nastajajo lepe fotografije. Želijo si dolgčasa. Sliši se čudno, a stranke, ki delajo v zabavni industriji, si želijo počasnega tempa življenja: dolge vožnje z vlakom, večdnevnih pohodov in krajev, kjer ni ničesar za početi, ampak samo preprosto biti. Nov cilj potovanj je izginiti za dva tedna nekam, kjer jih nihče ne bo našel," je povedal Tom Marchant, soustanovitelj agencije Black Tomato.

Zasebnost je postala razkošje

"Zasebnost niti ni več prednost, postala je osnovna zahteva. Želijo si stvari, ki so samo zanje. To je lahko zasebno območje na letališču, zasebne ekskurzije, zasebni obiski galerij in muzejev po uradnem zaprtju teh za druge obiskovalce," pa je povedala Star Lasam, direktorica podjetja First in Service Travel.

Keana Reevesa je naš fotograf ujel na Brniku. V Sloveniji je bil na poslovnem srečanju. FOTO: Damjan Žibert

Med vedno bolj priljubljenimi destinacijami so tako Galapaški otoki, preživljanje počitnic na jahti ob amalfijski obali, obiski znamenitosti, kot je Machu Picchu ali Louvre v Parizu, pa zgolj v zgodnjih jutranjih urah oziroma po zaprtju, je naštela potovalna agentka Edita Sgovio.

Becky Hill je v Bovcu snemala videospot. FOTO: Aljoša Kravanja

Ker potovanja ne služijo več razkazovanju na družbenih omrežjih, čas na počitnicah preživljajo drugače. "Če so nekoga opazili v najbolj trendovskih hotelih in lokalih, je to veljalo za razkošje, sedaj je največji privilegij, da jih nihče ne opazi. Želijo si pobegniti od množic in stvari, ki jih počnejo vplivneži. Izogibajo se otokom, kjer je glavna stvar zabava in so vsem na očeh," pa je dejal Gen Hershey, ustanovitelj Genuine Access Travel.

Nov seznam destinacij, med katerimi je tudi Slovenija

Prav zato se je na seznamu strokovnjakov za načrtovanje potovanj, ki jih najemajo hollywoodski zvezdniki, znašla tudi Slovenija. "Slovenija in slovenske Alpe potiho postajajo poletna izbira za vse, ki si želijo lepote gorovja, a stran od množic St. Moritza. So spektakularne, dostopne in še neodkrite za to demografsko skupino. Blejsko jezero turisti že poznajo, a se lahko hitro umakneš le nekaj kilometrov stran in odkriješ popolnoma nove poti. Hrana in vina so izjemna, kar pa je najbolj pomembno, tam ne poznajo zvezdništva," je za ameriški medij razložil Marchant.

Naomi Watts je na Krvavcu snemala film. FOTO: Damjan Žibert