Zanimivosti

Lahko v Sloveniji v prihodnje pričakujemo hollywoodske zvezdnike?

Los Angeles, 05. 04. 2026 07.00 pred 23 dnevi 3 min branja 59

Avtor:
K.Z.
Becky Hill v Bovcu snema videospot.

Hollywoodski zvezdniki si, bolj kot luksuz, želijo zasebnost, zato naj bi kot novo počitniško destinacijo v prihodnje izbrali Slovenijo, poroča The Hollywood Reporter. Privlačile naj bi jih naše Alpe in Bled, najpomembneje pa se jim zdi, da v naši državi zvezdništvo praktično ne obstaja.

Najbolj znani zvezdniški obrazi so naveličani luksuznih letovišč v Mehiki in na Bahamih, kjer vsak pozna njihov obraz in ime. Lokacije, ki so bile za hollywoodsko elito priljubljene v zadnjih letih, jim ne predstavljajo več pobega na lepše, saj jim ne omogočajo zasebnosti in sprostitve, zato vedno pogosteje iščejo destinacije, ki jim omogočajo anonimnost. Pomembna je postala izključenost in ne več spektakularnost, so za The Hollywood Reporter razkrili strokovnjaki za potovanja.

Igralca in producenta Marka Wahlberga so ujeli v Piranu.
Igralca in producenta Marka Wahlberga so ujeli v Piranu.
FOTO: TikTok

Trendi potovanj naj bi se tako v letu 2026 spremenili, dodajajo, zvezdniška elita pa si želi počasnejšega tempa življenja, vsaj na počitnicah. "Največja sprememba je ta, da potujejo manj, a kakovostneje in z namenom. Če so po pandemiji vsi neumorno želeli le potovati, si sedaj želijo le izkušnje, ki jim bodo nekaj pomenile, in se odklopiti od vsakdanjih skrbi. Ne delajo več kljukic in potujejo na lokacije, kjer nastajajo lepe fotografije. Želijo si dolgčasa. Sliši se čudno, a stranke, ki delajo v zabavni industriji, si želijo počasnega tempa življenja: dolge vožnje z vlakom, večdnevnih pohodov in krajev, kjer ni ničesar za početi, ampak samo preprosto biti. Nov cilj potovanj je izginiti za dva tedna nekam, kjer jih nihče ne bo našel," je povedal Tom Marchant, soustanovitelj agencije Black Tomato.

Zasebnost je postala razkošje

"Zasebnost niti ni več prednost, postala je osnovna zahteva. Želijo si stvari, ki so samo zanje. To je lahko zasebno območje na letališču, zasebne ekskurzije, zasebni obiski galerij in muzejev po uradnem zaprtju teh za druge obiskovalce," pa je povedala Star Lasam, direktorica podjetja First in Service Travel.

Keana Reevesa je naš fotograf ujel na Brniku. V Sloveniji je bil na poslovnem srečanju.
Keana Reevesa je naš fotograf ujel na Brniku. V Sloveniji je bil na poslovnem srečanju.
FOTO: Damjan Žibert

Med vedno bolj priljubljenimi destinacijami so tako Galapaški otoki, preživljanje počitnic na jahti ob amalfijski obali, obiski znamenitosti, kot je Machu Picchu ali Louvre v Parizu, pa zgolj v zgodnjih jutranjih urah oziroma po zaprtju, je naštela potovalna agentka Edita Sgovio.

Becky Hill je v Bovcu snemala videospot.
Becky Hill je v Bovcu snemala videospot.
FOTO: Aljoša Kravanja

Ker potovanja ne služijo več razkazovanju na družbenih omrežjih, čas na počitnicah preživljajo drugače. "Če so nekoga opazili v najbolj trendovskih hotelih in lokalih, je to veljalo za razkošje, sedaj je največji privilegij, da jih nihče ne opazi. Želijo si pobegniti od množic in stvari, ki jih počnejo vplivneži. Izogibajo se otokom, kjer je glavna stvar zabava in so vsem na očeh," pa je dejal Gen Hershey, ustanovitelj Genuine Access Travel.

Nov seznam destinacij, med katerimi je tudi Slovenija

Prav zato se je na seznamu strokovnjakov za načrtovanje potovanj, ki jih najemajo hollywoodski zvezdniki, znašla tudi Slovenija. "Slovenija in slovenske Alpe potiho postajajo poletna izbira za vse, ki si želijo lepote gorovja, a stran od množic St. Moritza. So spektakularne, dostopne in še neodkrite za to demografsko skupino. Blejsko jezero turisti že poznajo, a se lahko hitro umakneš le nekaj kilometrov stran in odkriješ popolnoma nove poti. Hrana in vina so izjemna, kar pa je najbolj pomembno, tam ne poznajo zvezdništva," je za ameriški medij razložil Marchant.

Naomi Watts je na Krvavcu snemala film.
Naomi Watts je na Krvavcu snemala film.
FOTO: Damjan Žibert

Njegovi kolegi so kot nove in zaželene destinacije izpostavili še Oman, Savdsko Arabijo, Japonsko, Islandijo, Novo Zelandijo, francosko obalo, skandinavske države in Portugalsko.

KOMENTARJI59

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

aljoteam
05. 04. 2026 17.46
Vi ste res obsedeni z Americani in Britanci. To je ze patolosko res koliko clankov o drtavljanih teh dveh drzav.
Odgovori
+1
2 1
Naiskreni
05. 04. 2026 17.44
cim manj americanov. kakor so bili vcasih elitni gosti, sedaj prihajajo samo cudaki. ne razumem niti, indijce, kitajce, rojeni v usa, ne znajo ne anglesko in so bolj tradicionalni kot originalni v drzavah.. potegnemo vporedno crto z neinteggriranimi balkanci v slo? bolj ko presekas korenine, bolj se jih oklepas.. 🤣🤣
Odgovori
+0
1 1
Nace Štremljasti
05. 04. 2026 16.35
mi jih ne rabimo,naj kar tam ostanejo ne bo nobene škode ane
Odgovori
+3
4 1
Prelepa Soča
05. 04. 2026 16.23
Mi v Sloveniji prav odlično živimo brez teh ljudi. Ne potrebujemo pompa za dobro življenje, taki ljudje ga le poslabšajo.
Odgovori
+4
5 1
oježeš
05. 04. 2026 15.19
Ha ha, zasebnost v Sloveniji.
Odgovori
+1
2 1
big_foot
05. 04. 2026 15.14
Jaj raje ne. Turizma imamo dovolj, ni treba da postane industrija ker tisto je sama škoda.
Odgovori
+5
5 0
Butasti modrec
05. 04. 2026 14.44
Pred leti je bil na dopustu v Termah Olimia Marc Girardelli. Človek si je prišel oddahnit in je prišel brez avtomobila. Jaz sem bil takrat tam zaposlen in me je prosil, če ga lahko malo peljem po kozjanskih krajih, če mi ni odveč, ko bom imel čas. Z mojo staro katrco sva se potem tri dni potepala po naših krajih. Malo po bifejih, malo po domačih turizmih... Človek je bil na mestu. Hotel mi je plačat za moj trud in čas, pa sem rekel, da ga ne vozim okoli za denar. Tretji ali četrti dan zjutraj, so ga pred vrati sobe pričakali novinarji. Takoj je prišel do mene, se mi zahvalil za vse skupaj, poravnal hotelski račun in se poslovil. Rekel je, da ne pride nikoli več. Kasneje sem izvedel, da je novinarje poklicalo vodstvo toplic, da si naredijo reklamo. Dogovorjeno pa je bilo, da bo imel mir. Meni pa ostajajo lepi spomini na super človeka in lepe trenutke, ki sva jih preživela skupaj, ko sva se potepala po kozjanskih hribih.
Odgovori
+7
7 0
štrekeljc
05. 04. 2026 14.00
Anita Ekberg je bila že pred desetletji redna obiskovalka Bovca in Kanina. Da je krasno, ker je nihče ne pozna on nadleguje, je rekla.
Odgovori
+3
4 1
Houdre
05. 04. 2026 13.59
Seveda tudi njih zanima država, ki ji vlada Sončni kralj in kateri vse zavidajo 😂😂😂😂
Odgovori
+0
3 3
štrekeljc
05. 04. 2026 16.13
Sončni kralj Noriškega kraljestva?
Odgovori
+0
2 2
Samo navijač
05. 04. 2026 13.49
Ne rabimo ta pedofilizem. Brez njih nam je prav lepo.
Odgovori
+2
5 3
Potouceni kramoh
05. 04. 2026 13.22
Nas bo pa vsako nedeljo zvečer od zdaj obiskal na poptv znan hoolywoodski igralec Borut Pahor alias Spužvaligenj
Odgovori
+1
5 4
LeviTUMOR
05. 04. 2026 12.17
Te lewajzi naj kar ostanejo v svojem izprijenem holiwudu, mamo ze svojih škodljivcev prevec hvala.
Odgovori
+2
7 5
big_foot
05. 04. 2026 15.13
Wosu
Odgovori
+0
2 2
Banion
05. 04. 2026 12.13
naj si najamejo hišo na vasi nekje na štajerskem, bodo doživeli pravo domačnost in po vrnitvi domov verjetno eno leto ne bodo poskusili alkohola
Odgovori
+4
5 1
korcula1
05. 04. 2026 11.55
Imamo mi vrhunske igralce al.zs...
Odgovori
+2
3 1
Diego14
05. 04. 2026 11.51
Vida Čadonič kandidira
Odgovori
+0
4 4
Slovenska pomlad
05. 04. 2026 11.43
Izginite.
Odgovori
+2
4 2
3320.
05. 04. 2026 11.30
Ne rabimo jih.
Odgovori
+9
11 2
Petarda10
05. 04. 2026 10.34
Jahahhahahaha
Odgovori
+3
3 0
Lark
05. 04. 2026 10.09
Prosim ne. Potem pridejo za njimi še horde instagram/tik-tok moronov...
Odgovori
+18
18 0
Krog
05. 04. 2026 09.56
Lubi bog, naj nas ne odkrijejo preveč, ker bomo kmalu še mi rabili dopust od Slovenije.
Odgovori
+16
17 1
