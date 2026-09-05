Lakersi o Bledu: 'Te gore so neverjetne! Je to sploh resnično življenje?'

"Počutim se odlično, saj samo poglejte to igrišče, na katerem smo!" na posnetku pove Adou , ki je skupaj z ostalimi člani ekipe na golf igrišču na Bledu, kamor je svojo ekipo med obiskom Slovenije popeljal Luka Dončić . Kot je videti, so se košarkarji med igro zelo zabavali, navdušila pa jih ni le zelenica, temveč tudi okolica.

"Te gore so neverjetne! Je to sploh resnično življenje?" se je spraševal eden od košarkarjev, ki je z navdušenjem posnel razgled na Alpe, vsi pa so pohvalili odlično vzdušje ekipe, ki je Bled obiskala po večeru, ko jih je Dončić najprej povabil na odlično večerjo v eno od priljubljenih ljubljanskih restavracij, nato pa še v nočni lokal, kjer so se zabavali ob živi glasbi, Luka pa jim je predstavil tudi nekaj svojih prijateljev.