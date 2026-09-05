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Lakersi o Bledu: 'Te gore so neverjetne! Je to sploh resnično življenje?'

Bled, 05. 09. 2026 15.54 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Lakers

Ko je ekipa Los Angeles Lakers nedavno na povabilo Luke Dončića obiskala Slovenijo, so vsak svoj korak posneli in pozneje delili na družbenih omrežjih. Da se še vedno z veseljem in navdušenjem spominjajo dni, ki so jih preživeli pri nas, dokazuje zadnji posnetek, ki so ga objavili na uradnem profilu Los Angeles Lakers, na njem pa košarkarji igrajo golf.

"Počutim se odlično, saj samo poglejte to igrišče, na katerem smo!" na posnetku pove Adou, ki je skupaj z ostalimi člani ekipe na golf igrišču na Bledu, kamor je svojo ekipo med obiskom Slovenije popeljal Luka Dončić. Kot je videti, so se košarkarji med igro zelo zabavali, navdušila pa jih ni le zelenica, temveč tudi okolica.

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"Te gore so neverjetne! Je to sploh resnično življenje?" se je spraševal eden od košarkarjev, ki je z navdušenjem posnel razgled na Alpe, vsi pa so pohvalili odlično vzdušje ekipe, ki je Bled obiskala po večeru, ko jih je Dončić najprej povabil na odlično večerjo v eno od priljubljenih ljubljanskih restavracij, nato pa še v nočni lokal, kjer so se zabavali ob živi glasbi, Luka pa jim je predstavil tudi nekaj svojih prijateljev.

los angeles lakers luka dončić bled košarkarji
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