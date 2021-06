Lastniki upepelili napačno mačko, Frankie se je vrnil domov

Družina iz Velike Britanije je bila šokirana, ko se je mačka, za katero so verjeli, da so jo upepelili, vrnila domov. Mačko so najprej pogrešili 19. maja, nekaj dni kasneje pa so na avtocesti odkrili povoženo mačko in mislili, da gre za njihovega hišnega ljubljenčka.

Po tem, ko se 16-letni maček Frankie več dni ni vrnil domov, so ga njegovi lastniki dolgo iskali. Na avtocesti so nato odkrili povoženo mačko, ki je bila na las podobna Frankieju. Poginulo žival so dan zatem upepelili, poroča BBC. A nato je za družino sledil šok. Frankie se je le nekaj dni kasneje živ in zdrav vrnil domov. "Upepelili smo mačko nekoga drugega," je dejala njegova lastnica Rachel Fitzsimons. Družina je pepel prinesla celo s seboj domov, na spletu pa so delili fotografijo živega mačka, ki pozira poleg škatle s pepelom. Ko se je Frankie vrnil domov, je Rachelin sedemletni sin Remy veselo vzkliknil: "To je čudež. Mislili smo, da je umrl." Maček je bil sicer nekoliko shiran in lačen, a živ, je dejala dečkova mama. Še vedno pa ostaja vprašanje, čigavo mačko je družina pravzaprav upepelila.