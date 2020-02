Lažen dopust: namesto na Bali v trgovino s pohištvom

Številni so za všečke na Instagramu pripravljeni narediti ogromno, tudi lagati svojim sledilcem. Natalia Taylorse je tako odločila, da bo naredila majhen eksperiment, s katerim je svojim sledilcem pokazala, kako lažen je lahko svet Instagrama.

Tako je objavila serijo fotografij, na katerih je bilo videti, kot da je odpotovala na eksotični otok Bali. "Kraljica je prispela," je zapisala v napisu, zraven objavila fotografije iz hotelske sobe in kopalnice ter označila, da je v Indoneziji. Hitro so se vsuli všečki in komentarji navdušenja, mnogi so v komentar zapisali, kako srečna je lahko ter kako ji zavidajo.