Lažni ljubimec Američanko zadrževal več kot leto dni in jo oškodoval za 42 tisoč evrov

V torek so v Nigeriji aretirali moškega, ki je pod romantično pretvezo privabil Američanko in ji odtujil okoli 42.000 evrov. 64-letnica je 34-letnega Chukwuebuka Kasi Obiakua spoznala na Facebooku, ta pa jo je z obljubo 'ljubezni in poroke' zvabil v Lagos, Nigerijo.

Upokojena vladna uslužbenka je v Nigerijo iz Washingtona prispela februarja 2019, tri mesece pozneje se je par poročil. Njuno razmerje se je kmalu po poroki precej spremenilo. Chukwuebuka Kasi Obiaku je svojo ženo v ujetništvu v hotelu zadrževal več kot leto dni, je za CNN povedal policijski predstavnik Frank Mba. Obiaku je njeno identiteto uporabil za izsiljevanje njenih sodelavcev in goljufanje mednarodnih podjetij."Prisilil jo je, da uporabi svoj ameriški naglas in svoje sodelavce ter različne organizacije prosi za denar. Prav tako jo je prisilil, da se izdaja za številne druge osebe, v enem primeru ji je celo ukazal, naj se pretvarja, da je varuška," je še dejal Mba. Uporabljal je tudi njene kreditne kartice in si 15 mesecev izplačeval njene pokojnine. Obiakuja policija še vedno preiskuje, proti njemu bodo verjetno vložili obtožnico za kibernetski zločin. Bodite previdni pri interakciji z ljudmi iz družbenih omrežij Mba pravi, da je osumljenec policiji priznal, da je bila poroka v Lagosu lažna, saj da si je tako pridobil njeno zaupanje in od nje lažje izsiljeval denar. Žensko so rešili po tem, ko je osumljenca prijavil drugi Nigerijec. Nedavno so rešili tudi 40-letno Filipinko, ki jo je prav tako zadrževal lažni ljubimec, ki ga je spoznala na Facebooku, še poroča CNN. Moški je Filipinko zvabil v Nigerijo, nato pa jo "zaprl, spolno zlorabljal in od nje izsiljeval denar". Po šestih mesecih ji je na pomoč priskočila policija. Mba opozarja, naj bodo ljudje bolj previdni pri interakciji s tujci, ki jih spoznajo na družbenih omrežjih.