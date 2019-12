Na daljnem severu Švedske je vrata odprl ledeni hotel: veličastna mojstrovina iz arktičnega snega in ledu s 15 sobami. Vsaka je prav posebna umetnina, saj so jo oblikovali umetniki z vsega sveta. Ledeni hotel so letos zgradili že 30. zimo zapored. Za ljubitelje zimske pravljice z debelo kožo in debelo denarnico predstavlja edinstveno izkušnjo.